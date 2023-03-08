Три автомобиля столкнулись на МКАД

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 41-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 8 марта.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Инцидент произошел на развязке с Калужским шоссе. В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Информация о пострадавших, а также обстоятельства ДТП выясняются.

— Заняты две полосы из пяти. По возможности объезжайте этот участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».