Под Тюменью в ДТП с двумя легковушками и трактором пострадали три человека

Три человека получили травмы в ДТП с участием двух легковушек и трактора под Тюменью, об этом сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области.

« Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot . От удара первую легковушку отбросило на трактор, который выполнял дорожные работы», – пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в ДТП пострадали три человека – водители и пассажирка легковушек. 50-летнему водителю Peugeot и его 42-летней пассажирке медицинская помощь была оказана на месте. Вместе с ними в машине находилась четырехлетняя девочка. Для обследования ребенка направили в медицинское учреждение. 60-летний водитель Renault был госпитализирован с тяжелыми травмами.