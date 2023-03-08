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1 час назад

Три человека пострадали в ДТП с трактором под Тюменью

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Три человека получили травмы в ДТП с участием двух легковушек и трактора под Тюменью, об этом сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области.

Под Тюменью в ДТП с двумя легковушками и трактором пострадали три человека
Фото: 

«Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot. От удара первую легковушку отбросило на трактор, который выполнял дорожные работы», – пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в ДТП пострадали три человека – водители и пассажирка легковушек. 50-летнему водителю Peugeot и его 42-летней пассажирке медицинская помощь была оказана на месте. Вместе с ними в машине находилась четырехлетняя девочка. Для обследования ребенка направили в медицинское учреждение. 60-летний водитель Renault был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на Ямале в тумане автомобиль столкнулся с оленем.

ДТП,Renault,Peugeot,ГИБДД,
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