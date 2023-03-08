На МКАД автомобиль наехал на пешехода

Автомобиль наехал на пешехода на внутренней стороне 75-го км МКАД, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне 75-го км МКАД (в районе Правобережной улицы, 6А, с5) автомобиль совершил наезд на пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение осуществляется по двум из шести полос. Рекомендуется выбирать пути объезда.