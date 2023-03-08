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21 минуту назад

На МКАД сбили насмерть пешехода

Елена Прошина

На внутренней стороне МКАД в районе Правобережной улицы случилось ДТП со смертельным исходом. Об этом пишет РЕН.ТВ со ссылкой на Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

На МКАД сбили насмерть пешехода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, автомобиль насмерть сбил пешехода в районе Правобережной улицы, 6Ас5. В связи с инцидентом движение по МКАД ограничено по четырем из шести полос. Водителей просят выбирать другие маршруты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге машина сбила женщину с коляской, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

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