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В Москве водитель Volvo протаранил четыре автомобиля

На Ленинградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает Telegram-канал «112».

В Москве водитель Volvo протаранил четыре автомобиля
© Москва с огоньком | Новости Москвы/VK

По его данным, водитель Volvo вылетел на парковку и протаранил сразу четыре стоящих автомобиля. В результате массового ДТП пострадал один человек, которого зажало дверью машины.

Судя по видео с места происшествия, основной удар пришелся на левый борт припаркованного седана Kia Rio, который по инерции врезался в другие автомобили. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, водитель Volvo, устроивший массовую аварию, будет направлен на медицинское освидетельствование.

Ранее стало известно, что в ночь на 8 марта на МКАД сотрудник Центра организации дорожного движения (ЦОДД) погиб под колесами автомобиля.

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