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18 минут назад

Автобус с 46 детьми попал в ДТП в Башкирии

Газета.Ru

Экскурсионный автобус, в котором находилось 46 детей, попал в аварию в Башкирии 9 марта 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Автобус с 46 детьми попал в ДТП в Башкирии
Фото: Телеграм-канал «Владимир Севастьянов»Телеграм-канал «Владимир Севастьянов»

«Сегодня в одиннадцатом часу дня на 10 км автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка столкнулись Daewoo Nexia и встречный автобус Neoplan. В салоне автобуса находились 49 пассажиров, в том числе 46 детей», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель седана Daewoo Nexia. Никто из пассажиров экскурсионного автобуса травм не получил. Для перевозки детей был выделен резервный транспорт. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

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