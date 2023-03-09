Автобус с 46 детьми попал в ДТП в Башкирии

Экскурсионный автобус, в котором находилось 46 детей, попал в аварию в Башкирии 9 марта 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
«Сегодня в одиннадцатом часу дня на 10 км автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка столкнулись Daewoo Nexia и встречный автобус Neoplan. В салоне автобуса находились 49 пассажиров, в том числе 46 детей», — говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель седана Daewoo Nexia. Никто из пассажиров экскурсионного автобуса травм не получил. Для перевозки детей был выделен резервный транспорт. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего ДТП.