Очевидец рассказал об обстоятельствах смертельного ДТП под Брянском

Житель Брянской области Сергей, ставший очевидцем аварии на трассе Брянск-Жуковка, рассказал «Газете.Ru» о состоянии пострадавших. По словам мужчины, в результате столкновения пассажирского автобуса и фуры двое людей «вылетели из автобуса» и оказались под колесами грузовика. Водитель фуры оказался зажат в машине, впоследствии он погиб.
«На данный момент известно о трех погибших: водитель автобуса, водитель фуры и женщина — пассажир автобуса. Один мужчина в тяжелом состоянии в реанимации. Когда мы остановились, на месте была только одна машина МЧС, вскоре приехали три реанимации и еще одна машина МЧС. Водитель фуры был зажат, неизвестно — живой или нет. Повсюду были разбросаны тапки, одежда. Возможно, люди ехали с отдыха или на отдых. Девушка и мужчина вылетели из автобуса. Женщина лежала под задними колесами прицепа фуры, мужчина, который сейчас в реанимации, тоже лежал возле задних колес фуры. Насчет детей не могу ничего сказать — были или нет», — рассказал очевидец.
Он отметил, что трасса не была очищена от снега.
«Вечером была оттепель, ночью подморозило, подсыпало снега. Сейчас на дороге «каша». Еще микроавтобус был рядом в кювете, за фурой. Видимо, уходил от столкновения, но ничего серьезного», — заключил Сергей.
О столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на трассе Брянск — Жуковка сообщили в УГИБДД по Брянской области. В экстренных службах отметили, что в аварии пострадали девять человек и трое погибли.
В дежурной скорой помощи ТАСС уточнили, что одну женщину в тяжелом состоянии увезли в Брянскую центральную районную больницу в селе Глинищево, троих пострадавших отправили в Брянск, еще двоих — в Жуковскую межрайонную больницу.