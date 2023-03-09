Очевидец рассказал об обстоятельствах смертельного ДТП под Брянском

«На данный момент известно о трех погибших: водитель автобуса, водитель фуры и женщина — пассажир автобуса. Один мужчина в тяжелом состоянии в реанимации. Когда мы остановились, на месте была только одна машина МЧС, вскоре приехали три реанимации и еще одна машина МЧС. Водитель фуры был зажат, неизвестно — живой или нет. Повсюду были разбросаны тапки, одежда. Возможно, люди ехали с отдыха или на отдых. Девушка и мужчина вылетели из автобуса. Женщина лежала под задними колесами прицепа фуры, мужчина, который сейчас в реанимации, тоже лежал возле задних колес фуры. Насчет детей не могу ничего сказать — были или нет», — рассказал очевидец.