В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Вольске Саратовской области, где пострадали 14 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по Вольску следственного управления СК по Саратовской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Председателю СК России Александру Бастрыкину о ходе и результатах процессуальной проверки был представлен доклад", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, утром 10 марта водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет на улице Коммунарной в Вольске, а затем столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали все 14 пассажиров, находившихся в автобусе. Среди пострадавших шесть несовершеннолетних.