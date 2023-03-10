В Башкирии на трассе перевернулся пассажирский автобус

Утром 10 марта в Янаульском районе перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 25 пассажиров. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Фото: Прокуратура Республики Башкортостан Прокуратура Республики Башкортостан

Авария произошла в седьмом часу утра по местному времени на 205-м км трассы "Уфа-Янаул".

По предварительной версии, 56-летний водитель автобуса Scania не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось на бок. В этот момент в салоне находились 25 пассажиров, один из которых обратился за медицинской помощью.