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4 минуты назад

В Башкирии на трассе перевернулся пассажирский автобус

Российская Газетаиещё 6

Утром 10 марта в Янаульском районе перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 25 пассажиров. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

В Башкирии на трассе перевернулся пассажирский автобус
Фото: Прокуратура Республики БашкортостанПрокуратура Республики Башкортостан

Авария произошла в седьмом часу утра по местному времени на 205-м км трассы "Уфа-Янаул".

По предварительной версии, 56-летний водитель автобуса Scania не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось на бок. В этот момент в салоне находились 25 пассажиров, один из которых обратился за медицинской помощью.

Уточняется, что рейсовый автобус двигался по маршруту "Янаул-Уфа", а водитель имеет стаж 33 года. По факту аварии проводит проверку прокуратура республики.

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