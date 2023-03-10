Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся под Челябинском

Автобус опрокинулся на дороге в Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону. Инцидент произошел в Верхнеуфалейском городском округе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Водитель 1970 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.