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1 час назад

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся под Челябинском

Газета.Ru

Автобус опрокинулся на дороге в Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону. Инцидент произошел в Верхнеуфалейском городском округе.

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся под Челябинском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Водитель 1970 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили трое пассажиров. О том, сколько всего в салоне автобуса находилось людей, не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего ДТП.

ДТП,ГИБДД,
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