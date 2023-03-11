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56 минут назад

В ДТП с легковушками в Калмыкии погибли главы сельских муниципальных образований

ТАССиещё 1

Два главы сельских муниципальных образования (СМО) погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Элиста - Чолун-Хамур в Калмыкии. Третьего главу СМО госпитализировали, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

В ДТП в Калмыкии погибли главы сельских муниципальных образований
Фото: ТАССТАСС

"Произошла трагедия. На одном из участков дороги Элиста - Чолун-Хамур авария унесла жизни наших коллег - главы Оргакинского СМО Басанга Бовушевича Алексеева и главы Чолунхамурского СМО Санала Николаевича Цеденова. Глава Приманыческого СМО Арлтан Эрдниевич Опаев на данный момент в тяжелом состоянии доставлен в республиканскую больницу", - написал Хасиков.

Руководитель региона уточнил, что также пострадал водитель автомобиля "Нива". Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

"Выражаю глубокие соболезнования родным погибших, веры и терпения близким пострадавших. Окажем всестороннюю поддержку семьям наших земляков", - добавил Хасиков.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что примерно в 19:05 мск на 31-м км автодороги Элиста - Чолун-Хамур произошло столкновение ВАЗ-21099 под управлением 37-летнего жителя Ики-Бурульского района и ВАЗ-2121 под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП на месте происшествия погибли два пассажира автомобиля ВАЗ-21099 - 40-летний и 58-летний жители Ики-Бурульского района. Водителей обоих автомобилей с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

ДТП,Бату Хасиков,МВД России,ГИБДД,
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