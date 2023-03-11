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3 часа назад

В ДТП в Башкирии погибли два человека

ТАССиещё 1

Легковой автомобиль столкнулся с грузовой "Газелью" в Дюртюлинском районе Башкирии. В результате аварии на месте погиб водитель легковушки, его сын умер в больнице. Об этом журналистам сообщил начальник УГИБДД МВД по республике Владимир Севастьянов.

В ДТП в Башкирии погибли два человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На 1 239-м км федеральной автодороги М-7 столкнулись встречные Opel Astra и грузовая "Газель". В результате ДТП 41-летний водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил он.

Сын водителя был доставлен в больницу, где позже скончался от полученных травм. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

ДТП,Opel Astra,Opel,ГИБДД,
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