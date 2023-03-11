В ДТП в Башкирии погибли два человека

Легковой автомобиль столкнулся с грузовой "Газелью" в Дюртюлинском районе Башкирии. В результате аварии на месте погиб водитель легковушки, его сын умер в больнице. Об этом журналистам сообщил начальник УГИБДД МВД по республике Владимир Севастьянов.