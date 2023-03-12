Подросток врезался в фонарный столб на машине каршеринга в Новой Москве

На улице Георгиевской произошла авария с участием несовершеннолетнего. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 12 марта.

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По ее словам, подросток 2006 года рождения при помощи чужого аккаунта взял автомобиль в аренду в одном из сервисов каршеринга. Передвигаясь по улице, он не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения.

В результате ДТП пострадал подросток, управлявший автомобилем, а также несовершеннолетний пассажир 2007 года рождения.