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43 минуты назад

Подросток врезался в фонарный столб на машине каршеринга в Новой Москве

Вечерняя Москваиещё 1

На улице Георгиевской произошла авария с участием несовершеннолетнего. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 12 марта.

Подросток врезался в фонарный столб на машине каршеринга в Новой Москве
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

По ее словам, подросток 2006 года рождения при помощи чужого аккаунта взял автомобиль в аренду в одном из сервисов каршеринга. Передвигаясь по улице, он не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения.

В результате ДТП пострадал подросток, управлявший автомобилем, а также несовершеннолетний пассажир 2007 года рождения.

Еще одно ДТП произошло на западе столицы, где столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали три человека: две женщины и один ребенок. Прибывшие медики оказали им всю необходимую помощь.

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