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41 минуту назад

Более 15 машин столкнулись на трассе в Саратовской области

Lenta.ruиещё 5

На трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием более 15 машин. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Более 15 машин столкнулись на трассе в Саратовской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, звонок в службу «112» поступил в 07:44 по местному времени (06:44 по московскому). Авария произошла в Хвалынском районе на 93 километре трассы Р-228.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 8 человек», — говорится в сообщении.

Спасатели и медики скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим.

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Юрин добавил, что проезд по федеральной трассе затруднен. В настоящее время на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте неподалеку от торгового центра «Времена года» на западе Москвы.

ДТП,ГИБДД,
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