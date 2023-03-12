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13 минут назад

В массовом ДТП под Саратовом пострадали 13 человек

Майк Габриелян

В Саратовской области столкнулись более 20 автомобилей, пострадали 13 человек, среди них есть дети. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».

Более 20 автомобилей столкнулись под Саратовом
Фото: ТК 112ТК 112

Массовое ДТП случилось в Хвалынском районе на 93 км трассы Р-228 (автодорога Сызрань- Волгоград). В столкновении участвовало более 20 машин.

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На фото с места происшествия видны разбитые легковые автомобили и смятые фуры.

В аварии получили травмы разной степени тяжести 13 человек. Трое из них – подростки. Пострадавших отвезли на скорой в больницу.

Проезд по федеральной трассе Р-228 сейчас затруднен.

Обстоятельства ДТП пока не известны. По предварительным данным, причиной стал сильный туман.

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