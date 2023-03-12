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1 час назад

На Кубани женщина на Kia сбила двух перебегавших дорогу школьников

Газета.Ruиещё 1

В Армавире женщина за рулем иномарки сбила двоих перебегавших дорогу школьников, рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла 11 марта на улице Комсомольской, момент ДТП снял видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. На кадрах видно, как двое подростков выбегают на проезжую часть, после чего их сбивает белая Kia Rio, которой управляла женщина.

В Волгограде 3-летняя девочка оказалась под колесами иномарки

По данным местных СМИ, обоим подросткам по 13 лет. В МВД рассказали, что школьников доставили в больницу с ушибами и переломами.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в массовом ДТП в Саратовской области выросло до 15 человек.

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