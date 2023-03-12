В Армавире женщина за рулем иномарки сбила двоих перебегавших дорогу школьников, рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла 11 марта на улице Комсомольской, момент ДТП снял видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. На кадрах видно, как двое подростков выбегают на проезжую часть, после чего их сбивает белая Kia Rio, которой управляла женщина.

По данным местных СМИ, обоим подросткам по 13 лет. В МВД рассказали, что школьников доставили в больницу с ушибами и переломами.