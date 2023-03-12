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2 часа назад

Более 40 автомобилей столкнулись в Венгрии из-за пыльной бури

Майк Габриелян

В Венгрии из-за пыльной бури столкнулись 5 грузовиков и 37 легковых автомобилей. Шесть человек находятся в критическом состоянии, еще тринадцать – в тяжелом. Об этом сообщает Daily News Hungary со ссылкой на полицию Будапешта.

Столкновение произошло в субботу около 2:25 ночи, на участке автомагистрали M26, ведущей из столицы. В общей сложности сгорело 19 автомобилей.

36 человек получили ранения. Шесть находятся в критическом состоянии, а 13 — в тяжелом. Еще у 10 взрослых и 4 детей серьезные ранения. Легкие травмы получили 19 взрослых и 6 детей.

Более 20 автомобилей столкнулись под Саратовом

Ликвидировать аварию и спасать раненых собрались многочисленные спасатели из Будапешта и пожарные из близлежащих населенных пунктов, также задействованы четыре спасательных вертолета.

Представитель компании, ответственной за магистраль, заявил, что причиной аварии стала локальная пыльная буря, которая привела к временному, но значительному снижению видимости.

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