В Венгрии из-за пыльной бури столкнулись 5 грузовиков и 37 легковых автомобилей. Шесть человек находятся в критическом состоянии, еще тринадцать – в тяжелом. Об этом сообщает Daily News Hungary со ссылкой на полицию Будапешта.

Столкновение произошло в субботу около 2:25 ночи, на участке автомагистрали M26, ведущей из столицы. В общей сложности сгорело 19 автомобилей.

36 человек получили ранения. Шесть находятся в критическом состоянии, а 13 — в тяжелом. Еще у 10 взрослых и 4 детей серьезные ранения. Легкие травмы получили 19 взрослых и 6 детей.

Ликвидировать аварию и спасать раненых собрались многочисленные спасатели из Будапешта и пожарные из близлежащих населенных пунктов, также задействованы четыре спасательных вертолета.