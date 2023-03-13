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1 час назад

Два столкнувшихся грузовика перекрыли движение по Киевскому шоссе

Елена Прошина

На Киевском шоссе столкнулись два грузовика. Водитель одной из машин получил перелом ноги. Об этом пишет Рен ТВ.

ДТП произошло на 92-м км автотрассы. По словам очевидца, один водитель пропустил машину, выезжая на дорогу. Второй этого не ожидал и въехал сзади. Оба грузовика ехали в Таджикистан. У одного в качестве груза автомобили, у другого — техника. Пострадал один из водителей, у него диагностирован перелом ноги.

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В результате аварии движение транспорта перекрыто в обе стороны. На трассе в сторону Москвы образовалась гигантская пробка. По словам водителей, некоторые машины стоят уже с пяти утра. На месте работают специальные службы и МЧС.

ДТП,Видео,
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