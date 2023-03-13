Два столкнувшихся грузовика перекрыли движение по Киевскому шоссе

На Киевском шоссе столкнулись два грузовика. Водитель одной из машин получил перелом ноги. Об этом пишет Рен ТВ.

ДТП произошло на 92-м км автотрассы. По словам очевидца, один водитель пропустил машину, выезжая на дорогу. Второй этого не ожидал и въехал сзади. Оба грузовика ехали в Таджикистан. У одного в качестве груза автомобили, у другого — техника. Пострадал один из водителей, у него диагностирован перелом ноги.