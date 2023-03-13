В Белоруссии в ДТП пострадали шесть россиян

"По предварительной информации Центра медицинского реагирования, на 526-м километре дороги М1 Москва - Минск перевернулся микроавтобус с гражданами Российской Федерации. Из семи пассажиров пострадали шесть человек, в том числе подросток 2005 года рождения", - говорится в сообщении.