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1 час назад

Столкнувшиеся грузовики полностью перекрыли движение из Калуги в Москву и обратно

ТК «Звезда»

В Калужской области возник затор на трассе М3 «Украина». Причиной крупного дорожного коллапса на 92-м километре Киевского шоссе стало столкновение фуры «ДАФ» с автовозом. По данным ГУ МЧС по Калужской области, в результате аварии есть пострадавший.

Столкнувшиеся грузовики полностью перекрыли движение из Калуги в Москву
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«13.03.2023 года в 06 часов 27 минут поступило сообщение о ДТП в Боровском районе 92 км автодороги М-3 «Украина». Произошло столкновение двух транспортных средств: фуры «ДАФ» и автомобиля «Мерседес». Есть пострадавший»,- говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

Отмечено, что от сильного удара сзади автовоз выбросило на отбойник, после чего он откатился на встречную полосу, полностью «закупорив» движение по трассе в обе стороны. Таким образом, движение из Калуги в Москву и обратно оказалось полностью перекрытым.

Ранее в Москве на проспекте Мира автобус выехал на тротуар и врезался в столб. В результате аварии автобус получил сильные повреждения.

ДТП,Mercedes-Benz,
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