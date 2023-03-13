Инспектор ГИБДД вместе с семьей разбился в ДТП

Старший инспектор ГИБДД города Заречный Пензенской области Дмитрий Поснов погиб в аварии под Курганом. Об этом сообщает портал e1.ru. В машине вместе с ним ехала его семья.

Отмечается, что автомобиль Nissan Almera, в котором ехал инспектор ГИБДД с семьей, столкнулся с УАЗом, который вынесло на встречную полосу. Авария произошла еще 22 февраля на 331-м км автодороги «Иртыш». Полицейского привезли в больницу, но через неделю он скончался от полученных травм.