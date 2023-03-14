Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

В Канаде автобус сбил людей

Свободная прессаиещё 1

Два человека погибли, девять пострадали в результате наезда автобуса на пешеходов.

В Канаде автобус сбил людей
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает телеканал CTV News, погибли пожилые мужчины старше 60 лет. Среди пострадавших есть дети, на данный момент они госпитализированы.

Отмечается, что 38-летний водитель автобуса сдался полиции. Его задержали за скрытие с места ДТП. Полиция расследует причины произошедшего.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что на 113-м км федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе в результате гололеда на дороге произошло массовое столкновение легковых и грузовых автомобилей. Всего участниками ДТП стал 21 автомобиль. В результате случившегося пострадали 13 человек.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий