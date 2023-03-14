В Канаде автобус сбил людей

Два человека погибли, девять пострадали в результате наезда автобуса на пешеходов.
Как сообщает телеканал CTV News, погибли пожилые мужчины старше 60 лет. Среди пострадавших есть дети, на данный момент они госпитализированы.
Отмечается, что 38-летний водитель автобуса сдался полиции. Его задержали за скрытие с места ДТП. Полиция расследует причины произошедшего.
Ранее «Свободная пресса» писала о том, что на 113-м км федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе в результате гололеда на дороге произошло массовое столкновение легковых и грузовых автомобилей. Всего участниками ДТП стал 21 автомобиль. В результате случившегося пострадали 13 человек.