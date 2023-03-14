В Канаде автобус сбил людей

Два человека погибли, девять пострадали в результате наезда автобуса на пешеходов.

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Как сообщает телеканал CTV News, погибли пожилые мужчины старше 60 лет. Среди пострадавших есть дети, на данный момент они госпитализированы.

Отмечается, что 38-летний водитель автобуса сдался полиции. Его задержали за скрытие с места ДТП. Полиция расследует причины произошедшего.