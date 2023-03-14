Четыре автомобиля столкнулись в столице на МКАД 14 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 34 км МКАД столкнулись несколько автомобилей с последующим выездом на тротуар. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Судя по распространенному фото, в аварию попали четыре автомобиля, среди которых грузовая «Газель», два кроссовера и седан. При этом ДТП произошло рядом с остановкой общественного транспорта.