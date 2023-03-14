Такси с пассажиром смыло в реку в Самарской области

В Самарской области два человека спасены из автомобиля, затопленного паводковыми водами. Об этом сообщает областная поисково-спасательная служба.

«Легковое такси с водителем и пассажиром двигалось по дороге около поселка Смышляевка вблизи реки Падовка. Дорогу начало подтапливать паводковыми водами. Водитель решил проехать опасный участок. Автомобиль потоком воды стащило в глубокое место», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что люди оказались заблокированы в автомобиле и вызвали помощь. Спасатели смогли добраться до машины и открыть двери. Водителя и девушку-пассажира переправили в безопасное место, а машину помог вытащить трактор.