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1 час назад

Автомобиль такси с людьми смыло в реку в Самарской области

Газета.Ruиещё 2

В Самарской области два человека спасены из автомобиля, затопленного паводковыми водами. Об этом сообщает областная поисково-спасательная служба.

Такси с пассажиром смыло в реку в Самарской области
Фото: Поисково-спасательная службаПоисково-спасательная служба

«Легковое такси с водителем и пассажиром двигалось по дороге около поселка Смышляевка вблизи реки Падовка. Дорогу начало подтапливать паводковыми водами. Водитель решил проехать опасный участок. Автомобиль потоком воды стащило в глубокое место», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что люди оказались заблокированы в автомобиле и вызвали помощь. Спасатели смогли добраться до машины и открыть двери. Водителя и девушку-пассажира переправили в безопасное место, а машину помог вытащить трактор.

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