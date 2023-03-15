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56 минут назад

Машина с людьми провалилась под лед на Байкале

Российская Газетаиещё 4

На Байкале трех человек спасли из автомобиля, который провалился под лед в ста метрах от берега.

Машина с людьми провалилась под лед на Байкале
Фото: пресс-служба МЧС РФ по Иркутской областипресс-служба МЧС РФ по Иркутской области

По данным МЧС Иркутской области, машина ехала от мыса Тонкий в Иркутск. Водитель решил срезать дорогу и выехал на лед. Возле острова Хунук иномарка провалилась.

Водителя и двух пассажиров спасло только то, что глубина Байкала в этом месте была не больше метра. Но до берега они добраться сами не смогли и остались на крыше полузатопленного автомобиля. По телефону граждане вызвали МЧС.

"Мужчин эвакуировали, обогрели в вездеходе и доставили на берег в удовлетворительном состоянии. Водителю предстоит понести расходы, связанные с подъемом автомобиля со дна озера Байкал. Он также будет привлечен к ответственности за грубейшие нарушения", - говорят в пресс-службе МЧС Прибайкалья.

В начала марта на Байкале возле мыса Уляхта произошел аналогичный инцидент. Там провалился автомобиль, в котором ехали пять человек. На берег они смогли выбраться самостоятельно.

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