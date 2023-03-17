Два человека пострадали в ДТП на Можайском шоссе

В ДТП на Можайском шоссе в районе 54-го километра МКАД пострадали два человека. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе МВД по Москве.

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Всего в аварию попали три автомобиля, передает сообщение РЕН ТВ.

ДТП, о котором идет речь, произошло вечером 16 марта.

Другое ДТП произошло на проспекте Мира. Водитель каршеринга не справился с управлением и врезался в снегоуборочную технику.

15 марта в центре столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась на Ленинском проспекте в районе пересечения с проездом Апакова. На месте также работали оперативные службы города.