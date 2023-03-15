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1 час назад

В Дагестане в ДТП погибли два человека

ТАСС

В Хасавюртовском районе Дагестана в результате ДТП погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает МВД республики в среду.

В Дагестане в ДТП погибли два человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На 15-м км автодороги Хасавюрт - Гребенская, в Хасавюртовском районе, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2109 от полученных травм скончались на месте происшествия, еще трое участников автоаварии доставлены в больницу", - говорится в распространенном сообщении.

Информация утрочняется, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП,ГИБДД,
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