Массовая авария произошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП. Об этом сообщает e1.ru. Пострадал один человек.

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Инцидент произошел на улице Амундсена в районе Объездной дороги. Пять автомобилей (три из которых — Skoda) столкнулись утром 16 марта. Из-за ДТП движение на этом участке затруднено, скопилась пробка.

Отмечается, что в ДТП пострадал водитель одного из автомобилей. Прибывшие на место медики забрали мужчину в больницу. У него диагностировали ушиб грудной клетки.