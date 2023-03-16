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4 минуты назад

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Екатеринбурге

Газета.Ru

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП. Об этом сообщает e1.ru. Пострадал один человек.

Массовая авария произошла в Екатеринбурге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел на улице Амундсена в районе Объездной дороги. Пять автомобилей (три из которых — Skoda) столкнулись утром 16 марта. Из-за ДТП движение на этом участке затруднено, скопилась пробка.

Отмечается, что в ДТП пострадал водитель одного из автомобилей. Прибывшие на место медики забрали мужчину в больницу. У него диагностировали ушиб грудной клетки.

Ранее сообщалось, что водитель на автомобиле каршеринга врезался в уборочную технику на проспекте Мира в Москве.

ДТП,Skoda,
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