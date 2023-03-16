Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
2 часа назад

Россиянка на Vortex влетела в остановку с людьми и попала на видео

Lenta.ruиещё 1

Жительница Волгограда на Vortex Estina влетела в остановку с людьми, в результате погибла пенсионерка. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры публикует KP.RU.

На появившемся ролике с видеорегистратора россиянка разговаривает по телефону и не следит за дорогой. Внезапно женщина теряет контроль над транспортным средством. Легковушку на полной скорости выносит на обочину. Автомобилистке не удается вырулить на проезжую часть, она таранит людей, стоящих на остановке.

Позже сотрудники полиции подтвердили ДТП. По их данным, жительница Волгограда совершила наезд на пожилую женщину. Пострадавшая пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

2 марта сообщалось, что в Приморском крае беременная женщина в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление транспортным средством насмерть сбила пенсионера.

До этого на трассе ТюменьХанты-Мансийск водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra насмерть сбил пенсионера. 83-летний россиянин переходил дорогу вне пешеходного перехода.

ДТП,Видео,Hyundai Elantra,Hyundai,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий