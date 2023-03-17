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14 минут назад

В Уфе пассажирка выпала из машины на ходу из-за приступа болезни

Газета.Ruиещё 1

В Уфе сотрудники ГИБДД оказали первую помощь пассажирке автомобиля Mitsubishi, которая выпала на ходу из машины из-за приступа эпилепсии, сообщает «МВД Медиа». Инцидент произошел на проспекте Салавата Юлаева.

Пассажирка выпала из машины на ходу из-за приступа болезни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Полицейские подъехали к месту происшествия. Водитель стоявшего на аварийной сигнализации автомобиля пояснила, что ее пассажирка выпала во время движения, предварительно, из-за приступа эпилепсии», — отмечается в сообщении МВД.

Сотрудники ДПС оказали больной первую медицинскую помощь. Прибывшие на место врачи скорой помощи отвезли женщину в больницу для дальнейшего лечения.

Ранее стало известно, что в Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи нанесли смертельные травмы водителю встречной «Газели».

ДТП,Mitsubishi,ГИБДД,
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