В массовом ДТП под Москвой погибли пять человек

В Кашире (Подмосковье) владелец автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двумя машинами. В результате инцидента погибли пять человек, шестеро пострадали. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что массовое ДТП произошло на 132-м км трассы Р-22.
По данным канала, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Уточняется, что пострадавших экстренно госпитализировали. Их доставили в медицинские учреждения Ступино, Каширы и Подольска.
Ранее сообщалось, что в Хвалынском районе Саратовской области на 93 км трассы Р-228 произошло массовое ДТП.
В результате столкновения 20 автомобилей травмы различной тяжести 13 человек.