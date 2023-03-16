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52 минуты назад

В массовом ДТП под Москвой погибли пять человек

Илья Родин

В Кашире (Подмосковье) владелец автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двумя машинами. В результате инцидента погибли пять человек, шестеро пострадали. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что массовое ДТП произошло на 132-м км трассы Р-22.

По данным канала, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Уточняется, что пострадавших экстренно госпитализировали. Их доставили в медицинские учреждения Ступино, Каширы и Подольска.

Ранее сообщалось, что в Хвалынском районе Саратовской области на 93 км трассы Р-228 произошло массовое ДТП.

В результате столкновения 20 автомобилей травмы различной тяжести 13 человек.

ДТП,Видео,Nissan,
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