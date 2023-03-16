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1 час назад

В ДТП в Ярославле пострадали четыре человека

ТАСС

Четыре человека пострадали в ДТП с участием четырех транспортных средств, в том числе автобуса, на Московском проспекте в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

В ДТП в Ярославле пострадали четыре человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием четырех транспортных средств. … По предварительной информации, в результате ДТП в медучреждение доставлены четыре человека", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 17:55 мск на Московском проспекте областного центра автобус марки ПАЗ врезался в автомобиль Mercedes Sprinter, после чего совершил столкновение с машиной Mitsubishi Outlander, которая, в свою очередь, врезалась в Mitsubishi Lancer. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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