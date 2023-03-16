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16 минут назад

В ДТП в Ивановской области пострадали четыре человека

ТАСС

Четыре человека госпитализированы в больницу после ДТП с участием двух "Газелей" в Лежневском районе Ивановской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ДТП в Ивановской области пострадали четыре человека
Фото: ТАССТАСС

"В результате ДТП пострадали четыре человека: трое мужчин, из них - двое водителей, и женщина. Доставлены в областную клиническую больницу", - сказали в пресс-службе.

Авария с участием автомобилей "Газель Next" и "Газель Соболь" произошла вечером в четверг на улице Центральная в населенном пункте Большое Растилково. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и шесть единиц техники. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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