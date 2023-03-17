Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
36 минут назад

Водитель погиб в одиночном ДТП с минивэном на автодороге Амурской области

Vse42.ru

В Свободненском районе Амурской области в результате ДТП погиб водитель японского минивэна.

Водитель погиб в ДТП с минивэном в Амурской области
Фото: Vse42.ruVse42.ru

ДТП произошло около 6:00 утра по местному времени на удалении четырех километров от трассы "Амур", неподалеку от города Свободный. Водитель Mitsubishi Chariot 1994 года рождения съехал с дороги, после чего иномарка перевернулась.

О произошедшем сотрудникам экстренных служб сообщил водитель, который проезжал мимо места аварии. На помощь пострадавшему выдвинулись спасатели и скорая помощь, однако пострадавший мужчина скончался до приезда врачей.

В причинах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам полиции, пишет Amur.life со ссылкой на источник в ГИБДД по региону.

ДТП,Mitsubishi Chariot,Mitsubishi,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий