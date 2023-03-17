Водитель погиб в ДТП с минивэном в Амурской области

В Свободненском районе Амурской области в результате ДТП погиб водитель японского минивэна.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

ДТП произошло около 6:00 утра по местному времени на удалении четырех километров от трассы "Амур", неподалеку от города Свободный. Водитель Mitsubishi Chariot 1994 года рождения съехал с дороги, после чего иномарка перевернулась.

О произошедшем сотрудникам экстренных служб сообщил водитель, который проезжал мимо места аварии. На помощь пострадавшему выдвинулись спасатели и скорая помощь, однако пострадавший мужчина скончался до приезда врачей.