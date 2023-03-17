В Туве школьник на внедорожнике насмерть сбил пенсионера

Ученик девятого класса школы в Каа-Хемском районе Республики Тыва, незаконно севший за руль автомобиля с разрешения матери-чиновницы, стал виновником смертельного ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Республике Тыва ГУ МВД России по Республике Тыва

Авария произошла вечером 15 марта в одном из сел района. Около 21:30 по местному времени в полицию поступила информация о наезде УАЗ -31514, которым управлял 15-летний школьник, на 69-летнего мужчину, сидевшего на проезжей части. В результате удара пенсионер скончался до приезда скорой помощи, рассказали в региональном главке МВД.

Стражи порядка выяснили, что в момент ДТП в машине находился не только подросток, но и его мать, имеющая водительские права. Установлено, что женщина занимает должность зампредседателя администрации одного из поселений Тувы, курируя профилактику правонарушений.

Известно также, что документов на автомобиль у сына с матерью не было, а транспортное средство принадлежит жителю Ямало-Ненецкого автономного округа.