Во Владивостоке упавший с эвакуатора Lexus заблокировал движение

В центре Владивостока утром 17 марта образовался затор из-за того, что внедорожник Lexus свалился с перевозившего его эвакуатора, сообщает dv.kp.ru.

Фото: Телеграм-канал «Svodka25» Телеграм-канал «Svodka25»

Пробка образовалась в районе улицы Суханова. На кадрах с места происшествия видно, что белый внедорожник Lexus LX пытаются вернуть на грузовую платформу с помощью другого эвакуатора, снабженного крановой установкой.

На место аварии также прибыли сотрудники ГИБДД, которые, в том числе, регулировали движение. Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом «Svodka 25», упавший с эвакуатора автомобиль ударился днищем о край платформы грузовика и задней частью о дорогу.