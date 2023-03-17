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39 минут назад

Во Владивостоке Lexus упал с эвакуатора и заблокировал движение

Газета.Ru

В центре Владивостока утром 17 марта образовался затор из-за того, что внедорожник Lexus свалился с перевозившего его эвакуатора, сообщает dv.kp.ru.

Во Владивостоке упавший с эвакуатора Lexus заблокировал движение
Фото: Телеграм-канал «Svodka25»Телеграм-канал «Svodka25»

Пробка образовалась в районе улицы Суханова. На кадрах с места происшествия видно, что белый внедорожник Lexus LX пытаются вернуть на грузовую платформу с помощью другого эвакуатора, снабженного крановой установкой.

На место аварии также прибыли сотрудники ГИБДД, которые, в том числе, регулировали движение. Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом «Svodka 25», упавший с эвакуатора автомобиль ударился днищем о край платформы грузовика и задней частью о дорогу.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области водитель-дальнобойщик, потерявший работу из-за болезни, поджег свой дом с женой внутри.

ДТП,Lexus LX,Lexus,ГИБДД,
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