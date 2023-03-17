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1 час назад

Наезд фургона на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео

Газета.Ruиещё 1

В Красном Селе (входит в состав Санкт-Петербурга) водитель фургона врезался в пешеходов у автобусной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись инцидента.

Наезд фургона на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео
Фото: Telegram-каналTelegram-канал

По его данным, инцидент произошел на проспекте Ленина. Водитель вылетел на тротуар, когда группа пешеходов собиралась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В непосредственной близости от перехода находится автобусная остановка.

Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль снес столб с дорожным знаком и врезался в пятерых человек, среди которых были дети. О состоянии пострадавших и причинах ДТП не сообщается.

Водитель выехал на тротуар, уходя от столкновения с кроссовером Renault Kaptur, на место ДТП прибыли восемь машин «скорой помощи», включая реанимобиль, сообщается в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте».

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