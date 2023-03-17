Наезд фургона на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео

В Красном Селе (входит в состав Санкт-Петербурга) водитель фургона врезался в пешеходов у автобусной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись инцидента.

Фото: Telegram-канал Telegram-канал

По его данным, инцидент произошел на проспекте Ленина. Водитель вылетел на тротуар, когда группа пешеходов собиралась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В непосредственной близости от перехода находится автобусная остановка.

Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль снес столб с дорожным знаком и врезался в пятерых человек, среди которых были дети. О состоянии пострадавших и причинах ДТП не сообщается.