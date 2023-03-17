В Петербурге микроавтобус выехал на тротуар и сбил шесть человек

Микроавтобус выехал на тротуар в Красном Селе на юге Санкт-Петербурга, сбив несколько человек у автобусной остановки. Пострадали шестеро, среди них трое детей, сообщили в пятницу журналистам в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
По предварительной информации, около 16:30 мск на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина микроавтобус Ford Transit выехал на тротуар у остановки общественного транспорта.
"В результате ДТП пострадали шесть человек: трое взрослых, состояние которых уточняется, и трое детей, двое из которых в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - сообщили в ведомстве.