В Петербурге микроавтобус выехал на тротуар и сбил шесть человек

Микроавтобус выехал на тротуар в Красном Селе на юге Санкт-Петербурга, сбив несколько человек у автобусной остановки. Пострадали шестеро, среди них трое детей, сообщили в пятницу журналистам в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.