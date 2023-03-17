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16 минут назад

В Петербурге микроавтобус выехал на тротуар и сбил шесть человек

ТАССиещё 4

Микроавтобус выехал на тротуар в Красном Селе на юге Санкт-Петербурга, сбив несколько человек у автобусной остановки. Пострадали шестеро, среди них трое детей, сообщили в пятницу журналистам в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В Петербурге микроавтобус выехал на тротуар и сбил шесть человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, около 16:30 мск на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина микроавтобус Ford Transit выехал на тротуар у остановки общественного транспорта.

"В результате ДТП пострадали шесть человек: трое взрослых, состояние которых уточняется, и трое детей, двое из которых в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

ДТП,Ford Transit,МВД России,
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