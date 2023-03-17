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35 минут назад

В Ленобласти пешеход прошла невредимой между машинами в момент ДТП

Газета.Ru

В Пикалево Ленинградской области женщина-пешеход оказалась между двумя столкнувшимися автомобилями и не получила видимых травм в аварии. сообщает rusdtp.ru.

В Ленобласти пешеход прошла невредимой между машинами в момент ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по кадрам с места происшествия, записанным камерой наблюдения, в момент ДТП женщина начала переходить улицу по пешеходному переходу. В этот момент на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и внедорожник «Нива». От удара легковушка вылетела с дороги, не задев пешехода. Неуправляемую «Ниву» отбросило вперед вдоль проезжей части в опасной близости от переходящей дорогу женщины.

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