Два автобуса столкнулись в Краснокаменске

Вечером 17 марта в Краснокаменске столкнулись два автобуса. Обошлось без пострадавших, сообщили корреспонденту ZAB.RU очевидцы, информацию подтвердили в УГИБДД России по Забайкальскому краю.
«В 18:00, в г. Краснокаменск, на Проспекте Шахтеров, зарегистрировано столкновение автобусов «ЛиАЗ 4292» и Daewoo BS 106. Причинен материальный ущерб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП», - рассказали в ведомстве.
Как сообщили корреспонденту ZAB.RU очевидцы, столкновение произошло на остановке общественного транспорта, напротив парка имени Покровского. Было затруднено движение автотранспорта по одной из полос дороги.