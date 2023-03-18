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1 час назад

Два автобуса столкнулись в Краснокаменске

Zab.ru

Вечером 17 марта в Краснокаменске столкнулись два автобуса. Обошлось без пострадавших, сообщили корреспонденту ZAB.RU очевидцы, информацию подтвердили в УГИБДД России по Забайкальскому краю.

Два автобуса столкнулись в Краснокаменске
Фото: ZAB.RUZAB.RU

«В 18:00, в г. Краснокаменск, на Проспекте Шахтеров, зарегистрировано столкновение автобусов «ЛиАЗ 4292» и Daewoo BS 106. Причинен материальный ущерб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП», - рассказали в ведомстве.

Как сообщили корреспонденту ZAB.RU очевидцы, столкновение произошло на остановке общественного транспорта, напротив парка имени Покровского. Было затруднено движение автотранспорта по одной из полос дороги.

ДТП,ГИБДД,
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