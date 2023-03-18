Два автобуса столкнулись в Краснокаменске

«В 18:00, в г. Краснокаменск, на Проспекте Шахтеров, зарегистрировано столкновение автобусов «ЛиАЗ 4292» и Daewoo BS 106. Причинен материальный ущерб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП», - рассказали в ведомстве.