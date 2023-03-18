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1 час назад

Микроавтобус сбил шесть человек возле остановки в Санкт-Петербурге

Vse42.ru

В южной части Санкт-Петербурга микроавтобус сбил шестерых человек, среди которых трое детей.

Микроавтобус влетел в толпу возле остановки в Санкт-Петербурге
Фото: 

Сообщается, что микроавтобус Ford Transit двигался по Красносельскому району Санкт-Петербурга. В 16:00 он съехал с дороги на тротуар и сбил пятерых людей, которые стояли возле автобусной остановки, а также женщину, которая проходила мимо.

В результате трое взрослых и один ребенок получили травмы средней степени тяжести, еще двум детям нанесен тяжкий вред здоровью. Всех пострадавших госпитализировали.

На место прибыли полицейские. По их данным, водитель микроавтобуса неверно оценил обстановку на дороге, в результате чего его действия привели к потере управления над транспортом. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновника аварии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по городу.

ДТП,Ford Transit,
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