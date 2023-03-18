Микроавтобус влетел в толпу возле остановки в Санкт-Петербурге

В южной части Санкт-Петербурга микроавтобус сбил шестерых человек, среди которых трое детей.

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Сообщается, что микроавтобус Ford Transit двигался по Красносельскому району Санкт-Петербурга. В 16:00 он съехал с дороги на тротуар и сбил пятерых людей, которые стояли возле автобусной остановки, а также женщину, которая проходила мимо.

В результате трое взрослых и один ребенок получили травмы средней степени тяжести, еще двум детям нанесен тяжкий вред здоровью. Всех пострадавших госпитализировали.