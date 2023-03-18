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26 минут назад

Водитель в Башкирии сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе

ТАССиещё 2

Водитель легкового автомобиля сбил двух маленьких детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Нефтекамске в Башкирии. Дети получили травмы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

В Башкирии водитель Lada сбил на переходе двух детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, сегодня в пятом часу дня на проспекте Юбилейный Нефтекамска водитель автомобиля Lada Kalina совершил наезд на четырехлетнюю девочку и семилетнего мальчика, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние получили травмы, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как отмечается в Telegram-канале ГИБДД по Башкирии, дети госпитализированы в местную больницу. Известно, что мама с детьми вышла на прогулку. В момент аварии женщина шла позади.

Надзорное ведомство контролирует ход административного разбирательства, которое началось по факту ДТП сотрудниками ГИБДД.

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