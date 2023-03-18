В Башкирии водитель Lada сбил на переходе двух детей

"По предварительным данным, сегодня в пятом часу дня на проспекте Юбилейный Нефтекамска водитель автомобиля Lada Kalina совершил наезд на четырехлетнюю девочку и семилетнего мальчика, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние получили травмы, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.