В Сочи водитель сбил мужчину, который пнул ногой его автомобиль

В Сочи водитель внедорожника наехал на мужчину с признаками опьянения, который ударил ногой по бамперу его машины, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, инцидент произошел накануне на Московской улице. Очевидец инцидента, снявший его на видео, рассказал, что нетрезвый мужчина ходил по проезжей части, однако водители на него не реагировали. После этого он оказался на пути внедорожника Chevrolet Niva и ударил ногой по бамперу машины. В ответ водитель автомобиля нажал на газ и сбил пешехода, которого впоследствии оттащил к краю дороги.