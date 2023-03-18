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1 час назад

В Сочи водитель сбил мужчину, который пнул ногой его автомобиль

Газета.Ru

В Сочи водитель внедорожника наехал на мужчину с признаками опьянения, который ударил ногой по бамперу его машины, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует видеозапись инцидента.

В Сочи водитель сбил мужчину, который пнул ногой его автомобиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, инцидент произошел накануне на Московской улице. Очевидец инцидента, снявший его на видео, рассказал, что нетрезвый мужчина ходил по проезжей части, однако водители на него не реагировали. После этого он оказался на пути внедорожника Chevrolet Niva и ударил ногой по бамперу машины. В ответ водитель автомобиля нажал на газ и сбил пешехода, которого впоследствии оттащил к краю дороги.

Затем пострадавший заглянул в ближайший барбершоп, где его ударили. После этого мужчину забрала скорая помощь, вызванная очевидцами.

ДТП,Chevrolet Niva,Chevrolet,
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