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1 час назад

Под Волгоградом в ДТП погиб один человек

ТАССиещё 1

Две иномарки столкнулись на трассе в Киквидзенском районе Волгоградской области, в результате ДТП один человек погиб и четверо, включая троих детей, пострадали. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Под Волгоградом в ДТП погиб один человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительной информации, 37-летний водитель автомашины Hyundai, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной Kia. В результате ДТП водитель Hyundai и четверо его пассажиров, трое из которых несовершеннолетние, доставлены в больницу. Водитель Kia от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

ДТП,Hyundai,Kia,МВД России,
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