Под Волгоградом в ДТП погиб один человек

Две иномарки столкнулись на трассе в Киквидзенском районе Волгоградской области, в результате ДТП один человек погиб и четверо, включая троих детей, пострадали. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"По предварительной информации, 37-летний водитель автомашины Hyundai, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной Kia. В результате ДТП водитель Hyundai и четверо его пассажиров, трое из которых несовершеннолетние, доставлены в больницу. Водитель Kia от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.