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1 час назад

В Пензе в ДТП с автобусом погибли два человека

ТАССиещё 3

Автобус Iveco и автомобиль KIA Cerato столкнулись на улице Гагарина в Пензе, погибли мужчина и мальчик 2015 года рождения, еще четыре человека обратились за медицинской помощью, сообщается в Telegram-канале УГИБДД по региону.

В Пензе в ДТП с автобусом погибли два человека
Фото: 

"18 марта в 13:20 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) на улице Гагарина произошло столкновение автомобиля KIA Cerato и автобуса малого класса Iveco. В результате происшествия водитель автомобиля KIA Cerato мужчина 1989 года рождения скончался на месте, пассажир этого автомобиля, мальчик 2015 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался, четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

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