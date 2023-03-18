В Пензе в ДТП с автобусом погибли два человека

"18 марта в 13:20 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) на улице Гагарина произошло столкновение автомобиля KIA Cerato и автобуса малого класса Iveco. В результате происшествия водитель автомобиля KIA Cerato мужчина 1989 года рождения скончался на месте, пассажир этого автомобиля, мальчик 2015 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался, четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.