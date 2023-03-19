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2 часа назад

Сбивший семью в Крыму водитель был пьян

Lenta.ruиещё 3

Cбивший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма водитель, по предварительным данным, был пьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Сбивший семью в Крыму водитель был пьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения», — отметили в ведомстве. В полиции рассказали, что пешеходы двигались по краю проезжей части.

Авария произошла 18 марта. Автомобиль сбил семью из пяти человек, переходивших дорогу. В пресс-службе республиканской прокуратуры отметили, что двоих взрослых и троих детей доставили в больницу.

Ранее в Тыве 15-летний сын местной чиновницы за рулем чужого автомобиля насмерть сбил пенсионера. Российский подросток наехал на 69-летнего мужчину, когда тот сидел на проезжей части.

ДТП,Генпрокуратура РФ,
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