Сбивший семью в Крыму водитель был пьян

Cбивший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма водитель, по предварительным данным, был пьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

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«По предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения», — отметили в ведомстве. В полиции рассказали, что пешеходы двигались по краю проезжей части.

Авария произошла 18 марта. Автомобиль сбил семью из пяти человек, переходивших дорогу. В пресс-службе республиканской прокуратуры отметили, что двоих взрослых и троих детей доставили в больницу.