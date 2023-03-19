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35 минут назад

В российском регионе столкнулись машина скорой помощи и автобус

Lenta.ruиещё 2

В Южно-Сахалинске столкнулись машина скорой помощи и автобус. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Сахалинской области.

В российском регионе столкнулись машина скорой помощи и автобус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации ведомства, пострадали водитель и пассажир медицинского транспорта. Карета скорой помощи двигалась со спецсигналом в сторону клинической больницы российского региона, чтобы доставить пациента. Однако на перекрестке улиц Мира и Пуркаева столкнулась с пассажирским автобусом.

Отмечается, что от возникшего удара пациент получил ушиб надбровной дуги, а сопровождавшее лицо — ушибы грудной клетки и голени. Помимо этого, травмы средней степени тяжести получили медицинские работники — врач и фельдшер, подчеркнули в ведомстве. Водитель автобуса не пострадал.

Ранее сообщалось, пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, в результате происшествия пострадали восемь человек.

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