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2 часа назад

Автобус опрокинулся в кювет в Бангладеш, погибли 16 человек

Газета.Ru

Автобус с пассажирами упал в кювет в Бангладеш, не менее 16 человек погибли. Об этом сообщает CGTN.

Автобус опрокинулся в кювет в Бангладеш, погибли 16 человек
Фото: DepositphotosDepositphotos

Трагедия произошла утром 19 марта на скоростной автомагистрали Дакка-Мава-Бханга. Автобус, в котором ехали пассажиры, по неизвестным причинам съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В ДТП погибли как минимум 16 человек. Еще 30 получили травмы.

Оперативно-спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло во Владивостоке.

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