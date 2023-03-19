В Башкирии водитель на Lada переехал лежащего на дороге пешехода

Водитель на автомобиле Lada совершил наезд на лежащего пешехода в Башкирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов. Происшествие произошло в селе Благовещенка на ул. Центральная. От полученных ранений пешеход скончался.