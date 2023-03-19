В Башкирии водитель на Lada переехал лежащего на дороге пешехода

Водитель на автомобиле Lada совершил наезд на лежащего пешехода в Башкирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов. Происшествие произошло в селе Благовещенка на ул. Центральная. От полученных ранений пешеход скончался.
"По предварительным данным, водитель, управляя не зарегистрированным в установленном порядке ВАЗ-21099 (Lada), совершил наезд на лежащего пешехода. Его освидетельствование показало 0.918 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у сидевшего за рулем ВАЗ-21099 мужчины не было водительских прав. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее сообщалось, что автобус опрокинулся в кювет в Бангладеш, погибли 16 человек.