Под Нижним Тагилом ребенок попал в ДТП на мопеде с двигателем от бензопилы

Под Нижним Тагилом ребенок попал в дорожную аварию на мопеде с мотором от бензопилы, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Инцидент произошел в поселке Петрокаменское. Водитель автомобиля столкнулся с мопедом под управлением 11-летнего мальчика. Ребенок обратился в больницу, у него диагностировали ушиб ноги. Водитель легковушки скрылся, его ищут.
Отец мальчика рассказал, что тот приехал к нему на выходные и помогал ему в ремонте автомобиля. Когда отец отлучился в магазин, ребенок решил прокатиться на мопеде, к которому приделали двигатель от бензопилы. Во время поездки шлема на мальчике не было.
В ГИБДД напомнили, что удостоверение категории «А» и «М», дающие право управления мопедами, скутерами, питбайками и мотоциклами, можно получить при достижении 16-летнего возраста, пройдя обучение в автошколе.