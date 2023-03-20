Под Нижним Тагилом ребенок попал в ДТП на мопеде с двигателем от бензопилы

Под Нижним Тагилом ребенок попал в дорожную аварию на мопеде с мотором от бензопилы, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

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Инцидент произошел в поселке Петрокаменское. Водитель автомобиля столкнулся с мопедом под управлением 11-летнего мальчика. Ребенок обратился в больницу, у него диагностировали ушиб ноги. Водитель легковушки скрылся, его ищут.

Отец мальчика рассказал, что тот приехал к нему на выходные и помогал ему в ремонте автомобиля. Когда отец отлучился в магазин, ребенок решил прокатиться на мопеде, к которому приделали двигатель от бензопилы. Во время поездки шлема на мальчике не было.