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1 час назад

Под Нижним Тагилом ребенок попал в ДТП на мопеде с двигателем от бензопилы

Газета.Ruиещё 3

Под Нижним Тагилом ребенок попал в дорожную аварию на мопеде с мотором от бензопилы, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Под Нижним Тагилом ребенок попал в ДТП на мопеде с двигателем от бензопилы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в поселке Петрокаменское. Водитель автомобиля столкнулся с мопедом под управлением 11-летнего мальчика. Ребенок обратился в больницу, у него диагностировали ушиб ноги. Водитель легковушки скрылся, его ищут.

Отец мальчика рассказал, что тот приехал к нему на выходные и помогал ему в ремонте автомобиля. Когда отец отлучился в магазин, ребенок решил прокатиться на мопеде, к которому приделали двигатель от бензопилы. Во время поездки шлема на мальчике не было.

В ГИБДД напомнили, что удостоверение категории «А» и «М», дающие право управления мопедами, скутерами, питбайками и мотоциклами, можно получить при достижении 16-летнего возраста, пройдя обучение в автошколе.

ДТП,ГИБДД,
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